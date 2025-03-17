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Царьград

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Условия России меняют всё. Движемся в Харьковскую и Одесскую области

Условия России меняют всё. Движемся в Харьковскую и Одесскую области

В американских СМИ появился сомнительный "слив", в котором якобы изложены условия Москвы для перемирия: признание территорий, создание буферной зоны в Харьковской и Одесской областях, а также отказ от европейских миротворцев.

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