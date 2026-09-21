South Korea Gives Almonty's Major Tungsten Mine Final Green Light To Supply The West Bloomberg reports that Almonty Industries has secured final administrative approval from South Korean authorities to commercially process tungsten at its Sangdong mine.
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