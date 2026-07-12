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Психолог Чепалов: ругать детей за нецензурную лексику может быть вредно

Психолог Чепалов: ругать детей за нецензурную лексику может быть вредно

Попытки наказать ребенка за использование нецензурных слов часто приносят больше вреда, чем пользы. Особенно разрушительными для детской психики психолог Родион Чепалов назвал ситуации, когда взрослые кричат, стыдят или унижают ребенка.

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