Психолог Чепалов: ругать детей за нецензурную лексику может быть вредно

Попытки наказать ребенка за использование нецензурных слов часто приносят больше вреда, чем пользы. Особенно разрушительными для детской психики психолог Родион Чепалов назвал ситуации, когда взрослые кричат, стыдят или унижают ребенка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии