В последнее время в связи с ухудшением ситуации на Украине враждебные России страны, продолжая поддержку этого недостойного географического образования с незаконной после государственного переворота 2014 года властью, не желая признавать свое стратегическое поражение, идут на всемерное обострение международной обстановки.