В последнее время в связи с ухудшением ситуации на Украине враждебные России страны, продолжая поддержку этого недостойного географического образования с незаконной после государственного переворота 2014 года властью, не желая признавать свое стратегическое поражение, идут на всемерное обострение международной обстановки.
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