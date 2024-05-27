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Россия: новые внешние вызовы

Россия: новые внешние вызовы

В последнее время в связи с ухудшением ситуации на Украине враждебные России страны, продолжая поддержку этого недостойного географического образования с незаконной после государственного переворота 2014 года властью, не желая признавать свое стратегическое поражение, идут на всемерное обострение международной обстановки.

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