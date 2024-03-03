Сенатор от Крыма заявил о засевших в верхушке бундесвера руссоненавистниках

Разговоры немецких офицеров о планах нанесения удара по Крымскому мосту говорят о том, что в верхушке бундесвера — Вооруженных сил Германии — засели руссоненавистники, заявил сенатор от Крыма, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.