Сенатор от Крыма заявил о засевших в верхушке бундесвера руссоненавистниках

Разговоры немецких офицеров о планах нанесения удара по Крымскому мосту говорят о том, что в верхушке бундесвера — Вооруженных сил Германии — засели руссоненавистники, заявил сенатор от Крыма, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.
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