РБК: банки США блокируют счета части клиентам при входе из России

Американские банки могут заблокировать счета своим клиентам, если они пытались воспользоваться их услугами с территории России, кредитные организации из США вычисляют это по российскому IP-адресу клиента.
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