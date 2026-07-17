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Россиянам объяснили новости о наноклещах

Россиянам объяснили новости о наноклещах

«Наноклещей», которые якобы начали атаковать россиян, не существует. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).

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