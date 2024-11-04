День народного единства за пределами России: как отмечают праздник в разных уголках мира

МОСКВА, 4 ноября, ФедералПресс. День народного единства для соотечественников за границей стал возможностью отметить свою связь с родиной через культурные мероприятия, выставки и образовательные инициативы.
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