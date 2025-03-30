Потери Украины: до 300 солдат и техника в Донецкой Народной Республике

Министерство обороны России сообщило о потерях Вооруженных сил Украины до 300 солдат и техники, включая танки и пикапы, в результате операций российской группировки "Юг" около различных населённых пунктов в Донецкой Народной Республике.
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