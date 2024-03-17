Из свиней сделают чипсы

Агрохолдинг «Талина» запустил в Мордовии промышленное производство мясных снеков. Уже в этом году компания намерена стать лидером в этой быстрорастущей продуктовой категории, заняв четверть рынкаПРЕДОСТАВЛЕНО ГК «ТАЛИНА» Мощности МПК «Атяшевский» почти 2000 тонн мясных снеков в месяц — способны с избытком покрыть годовой спрос со стороны розницычитайте на monocle.