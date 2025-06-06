На Украине испугались планов США вытеснить Украину из мировой повестки

Депутат Рады Дубинский: США хотят выдавить Украину из мировой повестки Европа хочет продолжать помогать Украине, но США выступают против этого и приложат все усилия, чтобы вытеснить Украину из мировой повестки на периферию.
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