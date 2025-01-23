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Царьград

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Авария в Питкяранте: город с 8000 жителей остался без воды

Авария в Питкяранте: город с 8000 жителей остался без воды

В карельском городе Питкяранта, где проживает более 8 тысяч человек, из-за аварии на водопроводной сети прекратилось водоснабжение.

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