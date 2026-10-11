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Аэропорт Эр-Рияда подвергся ракетной атаке: почему участились нападения хуситов

Аэропорт Эр-Рияда подвергся ракетной атаке: почему участились нападения хуситов

В субботу, 11 октября, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) был атакован международный аэропорт имени короля Халида.

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