Дрон «нарисовал» в небе над Сахалином восьмерку и клюшку в честь Овечкина

В Сахалинской области беспилотник «изобразил» в небе клюшку длиной свыше двух километров по случаю повторения российским хоккеистом Александром Овечкиным рекорда канадца Уэйна Гретцки по числу заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, сообщает РИА Новости Спорт со ссылкой на главу АО «ГЛОНАСС» Алексея Райкевича.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии