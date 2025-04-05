Дрон «нарисовал» в небе над Сахалином восьмерку и клюшку в честь Овечкина

В Сахалинской области беспилотник «изобразил» в небе клюшку длиной свыше двух километров по случаю повторения российским хоккеистом Александром Овечкиным рекорда канадца Уэйна Гретцки по числу заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, сообщает РИА Новости Спорт со ссылкой на главу АО «ГЛОНАСС» Алексея Райкевича.