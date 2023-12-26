Красноярские синоптики рассказали о погоде в новогоднюю ночь

Синоптики поделились предварительным прогнозом погоды на новогоднюю ночь в Красноярске. По информации начальника красноярского Гидрометцентра Ивана Гордеева, в новогоднюю ночь ожидается до -10 градусов с умеренным снегопадом.
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