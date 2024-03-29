Шли к Херсону, но вышли к Одессе: зачем в ВМФ РФ нужна Днепровская флотилия?

21 марта 12K прочитали О необходимости скорейшего освобождения Херсонской, Николаевской и Одесской областей бывшей Незалежной говорится с первых же дней после начала специальной военной операции 24 февраля 2022 года.
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