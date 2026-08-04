На Украине грозятся сбивать российские спутники связи «Рассвет» Совладелец украинской компании Fire Point Штилерман неожиданно заявил, что ВСУ уже.
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На Украине грозятся сбивать российские спутники связи «Рассвет» Совладелец украинской компании Fire Point Штилерман неожиданно заявил, что ВСУ уже.
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