Картаполов посоветовал американцам тщательно изучить операцию «Багратион»

Стратегическая белорусская наступательная операция РККА «Багратион» (с 23 июня по 29 августа 1944 года) против войск Третьего рейха в период Великой отечественной войны по праву считается вершиной советского военного искусства.
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