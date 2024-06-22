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Картаполов посоветовал американцам тщательно изучить операцию «Багратион»

Картаполов посоветовал американцам тщательно изучить операцию «Багратион»

Стратегическая белорусская наступательная операция РККА «Багратион» (с 23 июня по 29 августа 1944 года) против войск Третьего рейха в период Великой отечественной войны по праву считается вершиной советского военного искусства.

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