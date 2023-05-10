Новосибирский вирусолог Сергей Нетёсов заявил о важности ВИЧ-профилактики

По мнению учёного, люди не до конца понимают, как именно распространяется ВИЧ.Заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Факультета естественных наук НГУ Сергей Нетёсов заявил о необходимости усиления анти-ВИЧ-компании.