Царьград

5 612 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вовладар Даров
    Ладно хоть не срется в штаны, хотя нам не известно сколько раз ему меняют порткиБайден пригрозил ...
  • Ol Solos
    Симоньян все верно говорит, она отражает мнение всего населения. Настоящим провокатором, ловко паразитирующим на патр...Маргарита Симонья...
  • виктор сапожков
    А тройной штраф за плохие дороги дорожникам банк не предусмотрел? Везде виноваты только водители?Банк России предл...

Новосибирский вирусолог Сергей Нетёсов заявил о важности ВИЧ-профилактики

Новосибирский вирусолог Сергей Нетёсов заявил о важности ВИЧ-профилактики

По мнению учёного, люди не до конца понимают, как именно распространяется ВИЧ.Заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Факультета естественных наук НГУ Сергей Нетёсов заявил о необходимости усиления анти-ВИЧ-компании.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх