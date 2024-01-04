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Пичалька

Пичалька

В 2023 году 104 российских шахматиста сменили спортивное гражданство, тогда как за Россию начали выступать только четыре новых спортсмена.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Ничего страшного, скоро снова побегут обратно))  Понимаю, тяжелая атлетика, там можно быть без мозгов. Но шахматисты то, вроде бы мозгом пользуются! А оказывается, только одной, но  особо развитой извилиной. Все остальные компенсационно молчат. Взять хотя бы Каспарова, да и того же Карпова-  этот  скурвился на СВО, тогда как Каспаров еще раньше - на Путине. Так что шахматные победы и разум- два вещи несовместны. Еще более, чем  гений и злодейство. Разум- это ум души, это она подсказывает, где Истина и путь твоей Родины на перспективу. А эти ничтожества сдриснули тогда, когда Россия выходит вперед. Хуже скакавших хохлов, поставивших в 2014-ом году не на ту лошадку.
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1 д.
ОЛЕГЫЧ
Ну их. Если шахматы это спорт, то ананизм это тяжёлая атлетика😀
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18 час.
Л
Леонид -
104 шахматиста стали толерантами
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13 час.

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