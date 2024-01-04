Natalija Osminina

Ничего страшного, скоро снова побегут обратно)) Понимаю, тяжелая атлетика, там можно быть без мозгов. Но шахматисты то, вроде бы мозгом пользуются! А оказывается, только одной, но особо развитой извилиной. Все остальные компенсационно молчат. Взять хотя бы Каспарова, да и того же Карпова- этот скурвился на СВО, тогда как Каспаров еще раньше - на Путине. Так что шахматные победы и разум- два вещи несовместны. Еще более, чем гений и злодейство. Разум- это ум души, это она подсказывает, где Истина и путь твоей Родины на перспективу. А эти ничтожества сдриснули тогда, когда Россия выходит вперед. Хуже скакавших хохлов, поставивших в 2014-ом году не на ту лошадку.