Бац — а русские уже в Краматорске: О чем с удивлением узнает мир, когда развеется «туман войны» Истребление «хероев» в промышленных масштабах идет с целью захода в агломерацию по трупам врага В последнее время крайне мало поступает информации с Славянско-Краматорского участка фронта, от этого возникает обманчивое представление о статичности ЛБС на этом направлении.