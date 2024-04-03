Россиянам объяснили, как не нарваться на новые штрафы

Председатель комитета по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Торгово-промышленной палаты Андрей Широков прокомментировал принятый Госдумой закон об увеличении штрафов за недопуск газовщиков для проверки оборудования/Новый штраф составил 5-10 тысяч рублей для физических лиц, до 100 тысяч рублей для должностных лиц и до 500 тысяч рублей для юридических лиц .