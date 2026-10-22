Русь Несгибаемая фото из Телеграм-канала Константина Затулина Депутат Госдумы Константин Затулин, известный в России, как ярый защитник мигрантов, пожаловался на украинских беженцев, бесцеремонно захвативших его «не такую уж большую» квартиру на побережье в Испании.
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Никто его за язык не тянул. Выставлять напоказ заграничную недвижимость, предметы роскоши....это как-то не вяжется со статусом депутата. Почему-то они этого не понимают. Вот и Матвиенко. Вся обвешивается бриллиантами. КАЖДЫЙ РАЗ НОВЫМИ. Как можно не понимать, что в их положении это неприлично! Полное отсутствие чувства эмпатии, стыда, совести.
Я в прямом эфире слушала эти жалобы Затулина и просьбу к нашему послу в Испании помочь. А что нашему МИД больше нечем заниматься? Раз Затулин платит за чужих - значит есть из чего платить. Из наших денег и платит, как бы заработанных им самим! Всем депутатам пора распрощаться с зарубежной недвижимостью. Это не их заработанные деньги. Это их умение проворачивать дела в свою пользу. А помогать, т.е. оплачивать счета людей из недружественных стран, это предательство страны. И это уже подсудное дело, это должно быть наказуемо, это предательство!
Когда же мы сможем избавиться от таких народных представителей как Затулин, Матвиенко? Почему умного Делягина убрали? А эти жируют. Я слушала его жалобы в прямом эфире. Что-то мы честно работающие и честно всю жизнь зарабатывающие не можем купить себе домик в Испании. А вот Затулину удалось. Мощная поддержка у него в Думе, его сотоварищей
Я этом случае Затхуйло должен платить.
Козлу вернулся бумеранг.
Он же их любит хай платит.
И эта сука до сир пор в думе?!!!
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