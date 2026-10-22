Русь Несгибаемая фото из Телеграм-канала Константина Затулина Депутат Госдумы Константин Затулин, известный в России, как ярый защитник мигрантов, пожаловался на украинских беженцев, бесцеремонно захвативших его «не такую уж большую» квартиру на побережье в Испании.