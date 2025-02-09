«Мог быть отчаянным»: депутат одним словом описал разговор Трампа и Путина

В Госдуме поделились предположениями о содержании возможной беседы президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа Заместитель председателя комитета Государственной Думы по международным делам Алексей Чепа высказал мнение о возможном содержании телефонного разговора между президентом ….
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