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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Консейсау о 3:0 с «Интером»: «От этой победы счастлива даже моя жена. Нужно сохранять холодную голову, «Милан» еще ничего не выиграл»

Ответный полуфинал завершился со счетом 3:0 в пользу «россонерри» (4:1 – общий счет). Дубль сделал Лука Йович.

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