Донбасс Сегодня

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Видео покушения на белорусского журналиста Азаренка показали по гостелеканалу

Видео покушения на белорусского журналиста Азаренка показали по гостелеканалу

Политика Происшествия Александр Лукашенко рассказал о «спящих» террористических ячейках. Жителям Белоруссии показали по федеральному телеканалу кадры спецоперации по захвату нападавших на журналиста и телеведущего Григория Азаренка.

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