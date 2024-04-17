Назван пластик, который превращает еду в яд при нагревании Не вся пластиковая посуда подходит для разогревания пищи в микроволновке, предупредил доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА кандидат химических наук Андрей Дорохов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии