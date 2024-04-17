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Назван пластик, который превращает еду в яд при нагревании

Назван пластик, который превращает еду в яд при нагревании

Назван пластик, который превращает еду в яд при нагревании Не вся пластиковая посуда подходит для разогревания пищи в микроволновке, предупредил доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА кандидат химических наук Андрей Дорохов.

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