Боевики ВСУ убили суджанца, ехавшего за хлебом

РИА Новости/Станислав Красильников В августе 2024 года боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) убили жителя Курской области, ехавшего за хлебом на велосипеде, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии