ВС РФ нанесли групповой удар «Кинжалами» и БПЛА по аэродромам ВСУ

Российские войска нанесли групповой удар по аэродромной инфраструктуре украинских боевиков. Для удара использовалось высокоточное оружие большой дальности, в том числе гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и беспилотные летательные аппараты.
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