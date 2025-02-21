Если ЦРУ проигнорирует информацию СВР — может случиться беда Служба внешней разведки России сообщила ведущим информационным агентствам мира, что что киевский режим может осуществить террористические атаки в Германии, странах Балтии и Скандинавии, а также Словакии и Венгрии.
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