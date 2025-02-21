Если ЦРУ проигнорирует информацию СВР — может случиться беда Служба внешней разведки России сообщила ведущим информационным агентствам мира, что что киевский режим может осуществить террористические атаки в Германии, странах Балтии и Скандинавии, а также Словакии и Венгрии.