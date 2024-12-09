Россияне назвали приемлемый размер пенсии

Россияне считают приемлемым размером пенсии сумму в 110 тысяч рублей, при этом вдвое выросла доля граждан, видящих оптимальной пенсию в размере 100–200 тысяч рублей, — с 12% в начале года до 25% в конце года, поделились данными исследования с РИА Новости аналитики Страхового дома ВСК.