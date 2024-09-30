Сгорело все: личность водителя, погибшего в аварии с автобусом под Краснодаром установить пока не удалось

Сгорело все: личность водителя, погибшего в аварии с автобусом под Краснодаром установить пока не удалось7 человек остаются в больнице после страшного ДТП с автобусом с фанатами гандбольного клуба «Виктор» в окрестностях Краснодара.
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