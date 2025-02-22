Куренков вручил почетные награды сотрудникам МЧС в Петербурге

Почётные награды сотрудникам МЧС в Санкт-Петербурге вручил Александр Куренков. Ведомственных медалей "За спасение на пожаре" и "За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации" были удостоены шесть специалистов.
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