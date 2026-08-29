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Владимирские новости

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Владимир отмечает 1036-летие с концертами и фестивалями

Владимир отмечает 1036-летие с концертами и фестивалями

Сегодня Владимир празднует своё 1036‑летие - дата, которая по традиции даёт повод ещё раз вспомнить о богатом историческом наследии города.

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