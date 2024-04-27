Использование Россией танков Т-55 привлекает внимание украинских военных экспертов

Т-55. Изображение опубликовано в World defense news Сегодня 230 прочитали В интервью украинскому телеканалу 24 апреля 2024 года заместитель командира танковой роты ВСУ недавно вызвал интерес, похвалив российскую армию за использование советских танков Т-55, которые считаются устаревшими.
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