МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 087 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анатолий
    Письков в каждой бочке затычка. Мельтешит у всех под ногами и ляжки им облизывает. Он хоть и светится на каких-то тус...«Мне неизвестно, ...
  • Игорь Гурьев
    так и хочется назвать Пескова - хитромудрый пискарь из известной из сказки Салтыкова-Шедрина. Всё знает и ничего не п...Такого вы еще точ...
  • Ингерман Ланская
    Работайте, ребятки."Могут оказаться ...

Использование Россией танков Т-55 привлекает внимание украинских военных экспертов

Использование Россией танков Т-55 привлекает внимание украинских военных экспертов

Т-55. Изображение опубликовано в World defense news Сегодня 230 прочитали В интервью украинскому телеканалу 24 апреля 2024 года заместитель командира танковой роты ВСУ недавно вызвал интерес, похвалив российскую армию за использование советских танков Т-55, которые считаются устаревшими.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх