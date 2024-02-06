АУГ без авианосцев: постоянные проблемы преследуют корабли ВМС Британии типа Queen Elizabeth

После того как 2 февраля ВМС Британии объявили о том, что авианосец Queen Elizabeth будет выполнять «историческую миссию НАТО», отправляясь на крупнейшие учения альянса, на следующий день выяснилось, что корабль не в состоянии принять участие в маневрах, так как была обнаружена проблема с муфтой на гребном валу правого борта.