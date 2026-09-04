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Татар-информ

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«Похудеете на 4 кг за день, но сердце встанет»: чем опасны уколы для похудения

«Похудеете на 4 кг за день, но сердце встанет»: чем опасны уколы для похудения

Чудо-уколы для похудения, которые восхваляют звезды и блогеры, на самом деле не являются средством для решения косметической проблемы всех желающих.

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