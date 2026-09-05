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Дочь певицы Успенской опровергла новости о помолвке с искусствоведом

Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина опровергла информацию о ее помолвке с 22-летним искусствоведом и арт-дилером Артёмом Москвиным.

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