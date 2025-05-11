В Татарстане запустят горячую линию по вопросам качества организации детского отдыха

С 12 по 23 мая в Татарстане будет работать горячая линия по вопросам качества и безопасности предоставления услуг детского отдыха, особенностях составления договора, а также по вопросам качества и безопасности детских товаров.
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