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На Украине заявили о новой победе Путина

На Украине заявили о новой победе Путина

Западные страны продолжают оказывать Украине финансовую и военную поддержку. Многие лидеры западных стран, включая главу ЕК и генсека НАТО Йенса Столтенберга, заявляют о том, что сейчас на Украине наступил переломный момент в борьбе с Россией, а потому коллективному Западу нужно предпринять все усилия и поставить Киеву всю возможную военную технику, с какой только сможет справиться […] Сообщение На Украине заявили о новой победе Путина появились сначала на Налоги и бухгалтерия.

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