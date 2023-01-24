Западные страны продолжают оказывать Украине финансовую и военную поддержку. Многие лидеры западных стран, включая главу ЕК и генсека НАТО Йенса Столтенберга, заявляют о том, что сейчас на Украине наступил переломный момент в борьбе с Россией, а потому коллективному Западу нужно предпринять все усилия и поставить Киеву всю возможную военную технику, с какой только сможет справиться […] Сообщение На Украине заявили о новой победе Путина появились сначала на Налоги и бухгалтерия.