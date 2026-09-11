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Царьград

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Пробка у Крымского моста: 330 машин ждали досмотра больше часа

Пробка у Крымского моста: 330 машин ждали досмотра больше часа

В середине дня 11 сентября на подъезде к Крымскому мосту со стороны Керчи скопилось значительное количество автомобилей.

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