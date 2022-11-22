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КХЛ. СКА против ЦСКА, «Торпедо» примет «Куньлунь», «Динамо» в гостях у «Северстали»

СКА сыграет с ЦСКА в Фонбет Чемпионате КХЛ. «Торпедо» примет «Куньлунь», «Северсталь» будет противостоять московскому «Динамо».

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