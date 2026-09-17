Сборная России обыграет Иран, Намибию и Нигерию, считают букмекеры

Букмекеры оценили шансы сборной России на победу в трех ближайших товарищеских матчах. В паузу на игры сборных команда Валерия Карпина проведет три BetBoom товарищеских матча – с Ираном 29 сентября в Казани, с Намибией 3 октября в Екатеринбурге и с Нигерией 6 октября в Нижнем Новгороде.
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