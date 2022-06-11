Военный комендант Херсона приказал киевским военнослужащим сдать оружие

https://zen.yandex.ru/id/6226a3b2463741558b8d4d2b?lang=ru Ссылка на Дзен Лев Добрый Военный комендант Херсонской области приказал украинским военнослужащим, которые все еще находятся в регионе, добровольно посетить комендатуру и сдать оружие.