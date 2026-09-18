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Ивановские новости

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Антон Ермаков победил на этапе Кубка России по пулевой стрельбе в Иваново

Антон Ермаков победил на этапе Кубка России по пулевой стрельбе в Иваново

Антон Ермаков из Иваново победил в упражнении «пистолет пневматический, 10 метров», опередив спортсменов из Московской области.

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