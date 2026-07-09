Баранец сказал это лично Путину: "Нам не хватает русской наглости"

Сергей Ипатов

У нас что? Гонка вооружений? Наша территория полигон для тренировки и разгона НАТО? Или брать шире? - территория экспериментов в экономике и финансах, военной сфере, социологии, здравоохранении и пр.? Ничем другим происходящее невозможно объяснить! Или это котёл для варки лягушки? Если цель - завершить войну, вариант только один - менять верхушку террористического режима на Украине, пока не придут более менее адекваты или желающих занять расстрельные должности не окажется. Пока там присутствуют персонажи готовые вредить России и принимать от запада помощь, никакие цели СВО тем более со всей их размытостью и неконкретностью, недостижимы. Цели вопрос отдельный, просто хочу поговорку напомнить - если сучка не хочет, кобель не вскочит. Проблемы надо решать на корню, цена уже сделанных я бы сказал преступных ошибок слишком велика, чтобы продолжать в том же духе