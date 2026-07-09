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Царьград

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Баранец сказал это лично Путину: "Нам не хватает русской наглости"

Баранец сказал это лично Путину: "Нам не хватает русской наглости"

"Я хочу, товарищ президент и Верховный Главнокомандующий, чтобы в вашей работе и нашей армии было побольше русской крепкой наглости".

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Комментарии
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Сергей Ипатов
У нас что? Гонка вооружений? Наша территория полигон для тренировки и разгона НАТО? Или брать шире? - территория экспериментов в экономике и финансах, военной сфере,  социологии, здравоохранении и пр.?  Ничем другим происходящее невозможно объяснить! Или это котёл для варки лягушки? Если цель - завершить войну, вариант только один - менять верхушку террористического режима на Украине, пока не придут более менее адекваты или желающих занять расстрельные должности не окажется. Пока там присутствуют персонажи готовые вредить России и принимать от запада помощь, никакие цели СВО тем более со всей их размытостью и неконкретностью, недостижимы. Цели  вопрос отдельный, просто хочу поговорку напомнить - если сучка не хочет, кобель не вскочит. Проблемы надо решать на корню, цена уже сделанных я бы сказал преступных ошибок слишком велика, чтобы продолжать в том же духе
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