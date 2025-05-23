В МИД Украины объявили о работе над встречей Зеленского и Путина

МОСКВА, 23 мая, ФедералПресс. Глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что Киев активно занимается подготовкой встречи на высшем уровне между Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным.
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