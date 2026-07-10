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Роддик о Муховой: «Иногда смотрю на Каролину и не могу понять, как она вообще может проигрывать в первом круге»

Энди Роддик прокомментировал поражение Коко Гауфф от Каролины Муховой в полуфинале « Уимблдона » – 2:6, 6:1, 6:7(10).

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