А вообще кто-нибудь реально видел этих квадроберов?

ИН

Ирина Некрасова

Я видела квадробера недалеко от входа в Останкинский парк - мимо него проехала на самокате. В костюме волка, почему-то синего цвета, он шел, кривляясь, что-то изображая жестами и пытаясь привлечь к себе внимание прохожих. Неприятное зрелище... То ли пьяненький, то ли психически нездоровый мужик. Но в любом случае - НЕАДЕКВАТ.