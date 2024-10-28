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А вообще кто-нибудь реально видел этих квадроберов?

А вообще кто-нибудь реально видел этих квадроберов?

Последние несколько дней автор занимался странным делом. Сразу скажу, в свободное от основной деятельности время (а то решите, что автор безнадежный бездельник).

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Комментарии
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ИН
Ирина Некрасова
Я видела квадробера недалеко от входа в Останкинский парк - мимо него проехала на самокате. В костюме волка, почему-то синего цвета,  он шел, кривляясь, что-то изображая жестами и пытаясь привлечь к себе внимание прохожих. Неприятное зрелище... То ли пьяненький, то ли психически нездоровый мужик. Но в любом случае - НЕАДЕКВАТ.
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5 час.
АС
Александр Сысоев
Квадроберы это идиоты в квадрате! Слепое орудие в руках тех, кто ведет дегуманизацию населения. Отстреливать их надо как бешеных собак!
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1 час.
Валентин Воробьев
Автор предлагает от вопроса отмахиваться? А всё начинается с мелочей, кои стараемся не замечать в самом начале.
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31 мин.

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