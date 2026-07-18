Междугородние и пригородные автобусы переходят на тариф 4,80 рубля за километр Такое объявление появилось на ЖД в Луганске.
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Междугородние и пригородные автобусы переходят на тариф 4,80 рубля за километр Такое объявление появилось на ЖД в Луганске.
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